ANC i Òmnium sobre el 7-D: «Creiem que serà la manifestació més gran a Brussel·les en els últims anys»

Agustí Alcoberro i Marcel Mauri destaquen la capacitat de «solidaritat» de la societat catalana el dia abans de la concentració

Actualitzada 06/12/2017 a les 12:34

ANC i Òmnium Cultural creuen que la manifestació d'aquest dijous a Brussel·les serà «la més gran» que s'ha vist «en els últims anys» a la capital europea.El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, han destacat la capacitat de «solidaritat» dels catalans, que fan més de 1.300 kilòmetres per defensar que a Catalunya «estan en risc la democràcia i els valors fundacionals de la UE».



«Totes les parades de les àrees de servei a França parlen català», ha destaquen Alcoberro, sobre la gran mobilització de ciutadans que ja estan en ruta, en cotxe o autocar, cap a la capital europea. A Brussel·les, ha afirmat, s'hi manifestat «tothom», però és una «gran novetat» que hi surti al carrer «un país sencer». «Això ja parla de la situació que estem vivint», ha dit Alcoberro.

Des d'Òmnium Cultural, el portaveu Marcel Mauri ha dit que la manifestació pretén agrair als europeus el seu suport als catalans i, alhora, advertir la Unió Europea que «s'ha d'espavilar» davant de la situació al país.



«El que està en risc no és la independència, és la democràcia i els propis valors fundacionals de la Unió Europea», ha assegurat Mauri. «La capacitat de solidaritat i de generositat d'una part importantíssima del poble de Catalunya no deixa de sorprendre, però és infinita, a cada repte la ciutadania s'hi ha bolcat», ha afegit.



Segons Mauri, el 7-D els catalans «novament» faran una manifestació «cívica, pacífica i democràtica». «No ho sabem fer de cap altra manera». La manifestació, que començarà a les 11 del matí, recorrerà alguns dels carrers del barri europeu de la capital belga, i passarà molt a prop de la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu.