Albiol demana als joves que posin «punt i final» a un independentisme «letal» per al seu futur

«En aquests moments a Catalunya no hi ha res més conservador que ser independentista», diu

Actualitzada 06/12/2017 a les 11:40

El candidat del PPC a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat aquest dimecres en un acte amb Nuevas Generaciones del PP que els joves tenen un «paper clau» en aquestes eleccions del 21D, i els ha demanat que facin «un esforç de mobilització» i optin per posar «punt i final» a un independentisme que «és letal» per a les seves oportunitats.



«El 21D us jugueu el futur, i no el podeu deixar en mans dels avorrits que ens han portat a aquesta situació», ha afirmat. Segons Albiol, «en aquests moments a Catalunya no hi ha res més conservador que ser independentista» perquè implica «seguir amb el que està establert» i els joves inconformistes «han de ser els principals actors que donin pas a aquest canvi a Catalunya».



Davant d’un mural on un grafiter ha pintat un cor amb les banderes catalana i espanyola, Albiol ha agraït el suport de la gent jove «en una campanya on ens estem jugant no només el futur de Catalunya i d’Espanya», sinó «el futur dels nostres fills i dels néts dels vostres pares».



En aquest sentit ha afirmat que el 21D els catalans podran triar a les urnes entre dues opcions: la que «ens ha portat el caos», en referència a l’independentisme, i la de «l’amor entre dues banderes –la catalana i espanyola- i la connexió entre Catalunya i Espanya».