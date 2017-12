Turull replica a Rajoy que empresonar polítics era «normal» però durant «l'època del fundador del seu partit»

El conseller destituït destaca que l'enquesta del CIS mostra que la majoria de catalans prefereix que el president sigui Puigdemont

Actualitzada 05/12/2017 a les 20:15

El conseller de Presidència i portaveu del Govern destituït per l'Estat, Jordi Turull, ha replicat el president espanyol, Mariano Rajoy, que quan es van empresonar els consellers va assegurar que s'havia recuperat la «normalitat» a Catalunya, gràcies a l'aplicació de l'article 155. En un contacte amb la premsa des de Reus, abans del míting de Junts per Catalunya (JxCat) d'aquest vespre, Turull ha respost que empresonar polítics era «normal» però, en tot cas, durant «l'època del fundador del seu partit». Manuel Fraga va fundar Aliança Popular el 1977, la formació que va donar pas al PP, el 1989. D'altra banda, el conseller destituït també ha destacat que l'enquesta del CIS d'aquest dilluns mostra que la majoria de catalans prefereix que el president de la Generalitat sigui el candidat de JxCat, Carles Puigdemont.



Turull ha subratllat que no hi ha «desànim», i ha aventurat la ciutadania a votar el 21-D. El portaveu de l'executiu ha insistit que té unes «ganes infinites» d'anar per tot el país i agrair el suport de la gent, i ha donat les gràcies a la gent del Baix Camp i del Camp de Tarragona per les cartes rebudes durant el seu empresonament. A més, ha assegurat que «i tant» que val la pena tot el que ha passat els darrers mesos, perquè la «determinació del poble ha vingut per quedar-se».



Turull no ha volgut valorar que el Suprem hagi retirat l'euroordre de detenció de Puigdemont i els consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les. «No entrarem en el debat jurídic, nosaltres fem política», ha constatat.