Els Mossos ja tenen un sospitós de la punxada de rodes a desenes de camions a l'AP-7

La policia encara no pot demostrar que l'incident de divendres i d'aquest dimarts estiguin relacionats tot i la seva similitud

Actualitzada 05/12/2017 a les 14:21

Els Mossos d'Esquadra ja tenen un sospitós de la punxada de rodes de desenes de camions a l'autopista AP-7 al Vallès Oriental i Occidental aquest dimarts, incident que podria estar relacionat amb un similar divendres passat. No obstant, no l'han detingut encara perquè els fets s'estan acabant d'investigar, tot i que en les properes hores es podria «resoldre», i creuen que no es repetiran



El cap de la divisió de transport dels Mossos d'Esquadra, Josep Guillot, ha dit a RAC1 que s'estan recollint totes les denúncies dels camioners, i ha insistit que és molt important que tots els afectats ho denunciïn per poder valorar el global dels danys causats i que la pena a imposar sigui més alta. En tot cas, la policia catalana encara no pot demostrar que els dos incidents estiguin relacionats tot i la seva similitud.



Una trentena de camions han patit punxades a les rodes dels seus vehicles aquest dimarts a la matinada a l'AP-7, entre Montmeló (Vallès Oriental) i Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, per motius que es desconeixen. Es tracta del segon episodi similar després que divendres passat 13 vehicles més de gran tonatge i una furgoneta també patissin punxades tot i que aleshores es va concloure que podria havia estat per la pèrdua de càrrega d'un camió.



Divendres passat, van resultar afectats 13 camions i una furgoneta que també circulaven aproximadament pels mateixos trams de l'AP-7. La primera incidència es va registrar cap a la una de la matinada i així successivament fins a una dotzena més. Tot apunta que la setmana passada, el motiu va ser la pèrdua de càrrega d'un camió. A la zona, s'hi van trobar algunes peces metàl·liques i claus.