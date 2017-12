El grup Axel, Argal i Pirelli traslladen la seva seu fora de Catalunya

Des de principis d'octubre, al voltant de 2.900 empreses han tramitat el canvi de la seva seu social fora de Catalunya

EFE

Actualitzada 05/12/2017 a les 18:08

El grup hoteler Axel, especialitzat en la comunitat LGBTQ, ha traslladat el seu domicili social de Catalunya a Madrid.



Així ha quedat registrat en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), on també s'ha detallat que el grup hoteler ha situat la seva seu al carrer Atocha, número 49, de Madrid.



També li ha seguit l'empresa cárnica Argal, que trasllada la seva seu de Lleida a Saragossa, segons recull el mateix BORME. Des de la companyia han confirmat que aquesta decisió s'ha adoptat «davant la situació política i social a Catalunya», i que té per objectiu «salvaguardar la seguretat jurídica i regulatòria de la companyia».



Per la seva banda, la filial espanyola de la marca de pneumàtics italiana Pirelli es mourà de l'Hospitalet a València.



Des de principis d'octubre, al voltant de 2.900 empreses han tramitat el canvi de la seva seu social fora de Catalunya, segons les últimes dades facilitades aquest dilluns pel Col·legi de Registradors d'Espanya.



Altres grups hotelers catalans que han traslladat la seva seu fora de Catalunya han estat Hotusa i Derby Hotels.