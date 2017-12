Turull, Romeva, Mundó i Rull surten de la presó d'Estremera

Junqueras, Forn i els 'Jordis' encara continuen a la presó

Actualitzada 04/12/2017 a les 19:08

Els consellers cessats pel 155 Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Carles Mundó han sortit aquest dilluns de la presó d'Estremera a dos quarts de set de la tarda. Els quatre es trobaven en presó preventiva des del passat 2 de novembre pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons. Familiars i diversos diputats d'ERC i del PDeCAT s'han acostat fins al centre penitenciari per rebre els consellers. Oriol Junqueras i Joaquim Forn són ara els exmembres del Govern que queden dins d'Estremera després que aquest dilluns el jutge del Tribunal Suprem hagi decidit mantenir la presó preventiva per a ells. La mateixa decisió que també ha pres per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que són a la presó de Soto del Real.