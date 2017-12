La majoria independentista perdria la majoria absoluta segons una enquesta del CIS

ERC obtindria 32 escons, pels 31-32 de Ciutadans, tot i que aquest seria la força més votada amb el 22,5% dels vots

Efe

Actualitzada 04/12/2017 a les 13:05

Les forces independentistes perdrien la majoria absoluta en escons i Ciudadans se situaria com a primera força al Parlament de Catalunya per davant d'ERC, segons una enquesta preelectroal difosa avui pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).



Segons l'esmentat sondeig, es produiria un empat tècnic entre ERC (32 escons) i Ciutadans (31-32), seguits de Junts Per Catalunya (25-26), PSC (21), Comuns i CUP (9) i PP (7).



Aquest empat a escons no seria en vots, ja que Ciutadans guanyaria en aquest apartat amb el 22,5% dels suports. ERC tindria el 20,8% dels vots.