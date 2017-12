La caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium paga 600.000 euros de fiances perquè sis dels consellers surtin de presó

Romeva, Rull, Turull, Bassa, Borràs i Mundó estan empresonats des del 2 de novembre

Actualitzada 04/12/2017 a les 15:13

La caixa de solidaritat de l'ANC i Òmnium ha abonat els 600.000 euros corresponents a les fiances que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llanera, ha imposat als consellers destituïts Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó perquè puguin sortir de presó. El pagament s'ha fet a través de sis xecs diferents que el tresorer de l'Assemblea, Marcel Padrós, ha lliurat personalment en una oficina del Banc Santander. Així doncs, a partir d'ara els consellers homes poden sortir de la presó d'Estremera i les consellers del centre penitenciari d'Alcalá Meco, on hi són des del passat 2 de novembre. En canvi, Llanera ha mantingut la presó preventiva sense fiança per a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Padrós ha assegurat en sortir de l'entitat bancària que haurien preferit fer el pagament de les fiances de tots deu. Un cop enviat els comprovants, els advocats esperen que s'iniciïn les gestions per tal que Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó surtin de la presó i retornin a casa.



L'ANC ha evitat xifrar els diners que té ara a la Caixa de la Solidaritat. Fa quinze dies, el vicepresident de l'entitat va xifrar el volum de diners recaptats al voltant de 4.550.000 euros, tot i que aquest dilluns Padrós ha parlat d'uns 4,7. Després de pagar una part de la multa contra Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs i Joana Ortega, l'última aportació havia servit per abonar les fiances dels membres de la Mesa del Parlament, amb Carme Forcadell al capdavant. Després de tot plegat, segons va explicar Alcoberro, el fons de la Caixa s'hauria quedat en 1,5 milions.



Des d'aquest dilluns, a aquesta xifra se li han de restar, però, els 600.000 euros que han abonat per pagar les fiances d'aquests sis consellers destituïts. I s'hi ha de sumar, també, els beneficis de les entrades del 'Concert per la llibertat dels presos polítics', d'aquest cap de setmana, una recaptació que les entitats sobiranistes encara no han fet pública.