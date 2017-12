La CUP només investirà un Govern que aposti per l'aplicació «unilateral» de la república

Els anticapitalistes presenten una campanya d'actes reivindicatius per mantenir-se «dempeus» en la desobediència

Actualitzada 04/12/2017 a les 13:18

El candidat de la CUP a la presidència de la Generalitat, Carles Riera, avisa a la resta de partits independentistes que els anticapitaleistes només investiran un Govern que aposti per l'aplicació «unilateral» de la república i passi pàgina de l'autonomisme. El líder de la CUP assegura que encara no hi ha cap concreció sobre un eventual acord amb ERC i Junts per Catalunya per tancar algun punt en comú del programa electoral que apunti en aquesta línia. Durant la presentació de la campanya, els cupaires han anunciat un seguit d'actes de caire reivindicatiu per mantenir-se «dempeus» en la desobediència. L'eslògan, expliquen, representa la fermesa davant la repressió.