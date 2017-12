Uns 10.000 músics i cantaires protagonitzen a Barcelona un concert històric per la llibertat

La plaça d'Espanya acull, aquest diumenge, un recital sense precedents

Uns 10.000 músics i cantaires voluntaris han omplert de música la plaça d'Espanya en un concert històric sense precedents a Barcelona impulsat per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat. Amb el recital s'ha volgut mostrar el compromís del món artístic en la defensa de les institucions catalanes i l'exigència perquè surtin de la presó Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i els vuit consellers destituïts, així com la tornada a Catalunya de Puigdemont, Serret, Puig, Comín i Ponsatí. «Fem de la nostra llibertat el nostre himne, fem de la música la nostra veu», ha estat el missatge que s'ha volgut donar en el concert on han sonat, entre d'altres, 'L'Estaca' de Llach, 'El Cant de la Senyera', de Lluís Millet amb lletra Joan Maragall, 'L'Himne de l'Alegria', de Beethoven o 'Els Segadors'.



El repertori, de sis peces, volia combinar obres mundialment conegudes amb creacions d'autors catalans, com 'Sant Martí del Canigó', de Pau Casals o 'Viatge a Ítaca', de Llach. La batuta l'han portat sis prestigiosos directors musicals de la talla de Josep Ferrer, Josep Vila, Edmon Colomer, Antoni Alburquerque, Jordi Llobet i Salvador Brotons.