Interior enviarà 50 agents a Catalunya per escortar als candidats constitucionalistes

Els Mossos ja tenen prop de 200 agents actuant com a escortes

EFE

Actualitzada 03/12/2017 a les 19:54

El Ministeri de l'Interior enviarà en els propers dies a Catalunya a mig centenar de policies, per escortar als candidats de partits constitucionalistes durant la campanya electoral que arrenca matí.



Fonts policials han confirmat a Efe aquesta informació que avança el diari El País i que es produeix l'endemà passat que uns desconeguts pengessin en un pont de la C-17 a l'altura de Malla (Barcelona) set ninots de cap per avall, alguns d'ells amb logotips de Cs, PSC i PP.



Els Mossos han obert una investigació per tractar d'identificar a les persones que van penjar aquests ninots en el pont, on també es llegeix una pintada en la qual es demana la llibertat dels «presos polítics».



Aquests 50 policies s'uniran a altres 200 agents, en la seva majoria dels Mossos d'Esquadra, que ja actuen com a escortes a Catalunya.



Interior ja es va veure obligat a posar escortes a diversos polítics de Ciutadans com a conseqüència d'un episodi violent a la seva seu amb un grup d'independentistes, segons explica el diari.



La finalitat d'aquests agents no serà només donar protecció als candidats dels partits constitucionalistes (PP, PSOE i Ciutadans) durant la campanya electoral sinó també als líders nacionals que es desplaçaran a aquesta comunitat autònoma per participar en actes i mítings polítics.