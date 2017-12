Rajoy treu pit de l'aplicació del 155 en un acte a Catalunya

El president del govern afirma que «el conte de l'independentisme no dona més de sí» i que les eleccions de 21-D han de servir per «tancar ferides»

Actualitzada 02/12/2017 a les 17:07

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reivindicat aquest dissabte les bondats de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya assegurant que ha servit per acabar amb el procés i retornar una certa normalitat a Catalunya i que les eleccions del 21-D són una bona oportunitat per «tancar les ferides i començar a reconstruir allò que s'ha trencat». «L'independentisme ja no dona més de sí i cal obrir finestres perquè corri l'aire», ha afegit. Durant un acte de precampanya a Mataró acompanyat del candidat del PPC a les eleccions, Xavier Garcia Albiol, Rajoy ha criticat que el procés «ha fet molt de mal» a l'economia de Catalunya i que només un govern del PP aportarà «estabilitat i moderació» per assegurar la recuperació. Rajoy també ha carregat contra els independentistes per construir «una gran mentida» quan asseguraven, per exemple, que el procés comptaria amb el suport d'Europa i els ha recomanat que seria «oportú» que deixessin de carregar contra els que governen la UE perquè «a la vida cal escollir bé els enemics».