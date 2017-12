Puigdemont veu les eleccions com «la segona volta» de l'1-O

El cap de llista de Junts per Catalunya apel·la a «l'esperit del referèndum» per «doblegar l'autoritarisme» de l'estat espanyol

Actualitzada 02/12/2017 a les 16:42

El cap de llista de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, considera que les eleccions del proper 21 de desembre han de ser «la segona volta» de l'1-O. Puigdemont diu que els comicis han de servir per «garantir la llibertat de tots els ciutadans» i per «ratificar la dignitat dels qui van defensar les urnes». De fet, Puigdemont ha apel·lat a «l'esperit» del dia del referèndum per tal de «doblegar l'autoritarisme de l'Estat». L'expresident de la Generalitat ha carregat contra l'executiu de Rajoy i ha recordat que el futur d'un poble «no es pot decidir en els tribunals o en un consell de ministres». El cap de llista de Junts per Catalunya ha intervingut per videoconferència des de Brussel·les en l'acte de presentació dels candidats del partit a Sant Julià de Ramis (Gironès), localitat on residia habitualment Puigdemont.