'Els Segadors' en versió heavy metal enceta el concert per la Llibertat a l'Estadi Olímpic

Una quarantena d’artistes participaran en l'acte, que destinarà els beneficis a la caixa de solidaritat

Actualitzada 02/12/2017 a les 17:18

Amb uns minuts de retard, ha començat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el Concert per la Llibertat. Una versió en 'heavy metal' d''Els Segadors' d'A Sound Of Thunder ha donat el tret de sortida de l'acte, organitzat per l'ANC. Hi participaran, d’entre noms, la Banda Impossible, Els Amics de les Arts, membres d’Els Catarres, Búhos, Bonobos, Ramon Mirabet, Gemma Humet o Judit Neddermann. Els beneficis que generi el concert aniran a parar a la caixa de solidaritat, que afrontarà les possibles fiances per la sortida de la presó dels consellers i líders de les entitats, entra altres despeses econòmiques i judicials derivades del procés independentista.