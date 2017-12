Puigdemont, als consellers i als 'Jordis': «Feu el que calgui per sortir de la presó»

El candidat de JxCat afirma que se'ls necessita per «plantar cara al tripartit del 155»

Actualitzada 01/12/2017 a les 08:37

Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne’n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat! — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de desembre de 2017

El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 21-D, Carles Puigdemont, ha escrit un missatge a Twitter aquest divendres al matí, on es dirigeix als consellers, a Jordi Sànchez -número dos de la seva llista- i al president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats a Madrid: «Jordis, conselleres i consellers empresonats, us volem a casa. Heu de sortir de la presó perquè no hi hauríeu d’haver entrat mai. Feu el que calgui per sortir-ne'n. Tenim molta feina i us necessitem per plantar cara al tripartit del 155. Desitjo retrobar-nos ben aviat!». Aquest divendres els consellers i els 'Jordis' compareixen al Suprem per intentar sortir de la presó abans que comenci la campanya electoral del 21-D.