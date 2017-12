La Guàrdia Civil rectifica una polèmica piulada que qüestionava la feina dels mossos

«Si són els Mossos els que investiguen, posem-nos còmodes», ha publicat el cos a la xarxa social respecte la notícia de l'aparició d'uns ninots amb els logotips de PP, Cs i PSC penjats d'un pont

Actualitzada 01/12/2017 a les 14:01

el tuit que os lo olvidáis pic.twitter.com/3OJJPmg1Zt — només sóc jo (@JofreMelia) 1 de desembre de 2017

Un componente de nuestro equipo de RRSS ha cometido un terrible error referente a la noticia aparecida en varios medios sobre unos muñecos colgados de un puente con los logos de PP, Cs y PSC

Queremos pedir disculpas a los compañeros de @mossos y vamos a depurar responsabilidades — Guardia Civil (@guardiacivil) 1 de desembre de 2017

Una polèmica piulada realitzada per un community manager de la Guàrdia Civil ha obligat al cos a rectificar i demanar perdó als Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una piulada, publicada aquest divendres al migdia, en què el cos policial posava en dubte la feina de la policia autonòmica.En la piulada en qüestió, que ha causat enrenou i debat a la mateixa xarxa social Twitter, la Guàrdia Civil compartia la notícia sobre la investigació que han obert els Mossos d'Esquadra arran de l'aparició d'uns ninots amb els logotips de PP, Cs i PSC penjats d'un pont de la C-17 a Vic. «Si són els Mossos els que investiguen, posem-nos còmodes», afirmava la força de seguretat espanyola en la mateixa publicació, que ha estat esborrada poc després però reproduida per altres usuaris de la xarxa social.Minuts més tard, la Guàrdia Civil ha publicat una altra piulada demanant perdó als Mossos. Aquest cop afirmaven que un membre que gestiona les xarxes socials ha comès «un terrible error», a més de demanar perdó al cos català i explicar que depuraran responsabilitats.Els Mossos, per la seva banda, han acceptat les disculpes.