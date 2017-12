El Suprem no resoldrà fins dilluns si deixa en llibertat els consellers destituïts, Sànchez i Cuixart

Junqueras i Romeva només contesten al seu advocat i no responen a les preguntes de la fiscalia

Actualitzada 01/12/2017 a les 13:08

El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no preveu resoldre fins dilluns si deixa en llibertat Junqueras, els set consellers destituïts, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Així ho està informant el mateix magistrat als investigats i a les seves defenses durant les declaracions, segons ha pogut saber l'ACN. Tots ells declaren des de les deu del matí i les compareixences s'estan fent de manera àgil (cap d'ells està tardant més de mitja hora). D'aquesta manera, el magistrat retarda la decisió i no dictarà la interlocutòria fins dilluns. Els primers en declarar han estat Junqueras i els consellers destituïts d'ERC que només han respost les preguntes de la defensa, tal i com estava previst. De fet, tots ells compareixen a petició dels seus lletrats, que volen que es revisi les causes per les quals l'Audiència Nacional els va enviar a la presó. Per això, recau en els advocats el pes de les declaracions. La diputada republicana Ester Capella ha confirmat que els diners estan a punt en cas que el jutge dicti presó sota fiança i que provenen de la caixa de solidaritat.



Fins al moment, tots els que han declarat s'han ratificat en els arguments esgrimits pels seus lletrats en els escrits presentats a Llarena per demanar l'alliberament. Alguns d'ells, però, no han volgut respondre durant la declaració a les preguntes de la fiscalia i només han respost els seu advocat. És el cas d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En canvi, la consellera destituïda d'ERC Dolors Bassa i el republicà Carles Mundó sí han respost algunes de les preguntes plantejades pel ministeri públic.



Per part del PDeCAT, la consellera destituïda Meritxell Borràs ha contestat a totes les preguntes que li han plantejat les parts. Borràs, juntament amb Cuixart, són els dos únics investigats que no són candidats el 21-D. Per part de Josep Rull, ha respost totes les preguntes menys a l'advocat de VOX, que és acusació popular. Falten per declarar Jordi Turull, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



D'altra banda, el Suprem no ha permès comparèixer a la vista als lletrats Gonzalo Boye (que representa Toni Comín i Meritxell Serret, que estan a Brussel·les), tampoc als lletrats Enrique Leiva i Enrique Santiago (que representen a Joan Josep Nuet, membre de la Mesa) i tampoc a Francesc Homs, que volia comparèixer juntament amb Xavier Melero (que porta a Meritxell Borràs). L'argument és que no estan personats a la causa o bé que no és pertinent perquè només es resol sobre la seva situació personal i no es discuteix res sobre la causa. Els lletrats Santiago i Leiva -que representen Nuet- han presentat una queixa formal.



Arguments per a la llibertat

En els escrit entregats per les defenses dels consellers empresonats, els lletrats –en línies generals- coincidien en remarcar que la situació dels empresonats ha canviat, que ja no ostenten cap càrrec (han estat cessats pel 155) i que, per tant, ha desaparegut el risc tant de reiterar com de destruir proves. A més, molts d'ells (a excepció de Borràs i Cuixart) són candidats a les eleccions del 21-D, un argument que esgrimeixen per defensar que no hi ha risc de fuga. En l'escrit de l'advocat que representa els consellers d'ERC també s'apuntava que «van acceptar i accepten el 155» i es comprometien a usar «vies de diàleg i negociació» política si surten de la presó.



Tant si la interlocutòria es dicta aquest divendres o en els propers dies, els consellers destituïts, Sànchez i Cuixart hauran de tornar obligatòriament a la presó perquè, per abandonar el centre penitenciari, han de signar documents i recollir ells personalment les seves pertinences.