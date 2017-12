Arrimadas sobre la possible sortida dels presos: «Si tornen a governar faran el mateix»

La candidata de Cs creu que ERC prepara un recompte paral·lel per al 21-D perquè «creu que tothom actua com ells»

Actualitzada 01/12/2017 a les 11:47

La candidata de Cs a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 21 de desembre, Inés Arrimadas, no s’ha volgut pronunciar a fons sobre la possibilitat que els consellers destituïts i els líders de les entitats sobiranistes que ara estan a la presó puguin sortir en llibertat sota fiança després de declarar davant el jutge del Tribunal Suprem. Però el que sí ha volgut és fixar la posició que tindrà si acaben deixant les presons. “Hem de respectar les decisions judicials sempre, siguin les que siguin, i les respectarem. Però si aquesta gent tornen a governar, tornaran a fer el mateix”, ha avisat. A més, Arrimadas ha advertit també que els dirigents independentistes tenen els catalans “acostumats a sentir-los dir coses molt diferents davant els jutges i als mítings o al Parlament de Catalunya”, deixant anar així que un possible acatament de la llei i de l’article 155 davant el TS per eludir la presó no tindria massa credibilitat per a ella.



De la mateixa manera, la líder de Cs ha criticat també que ERC hagi reclutat més de 14.000 apoderats per poder fer un “recompte paral·lel” a l’oficial per al 21-D per evitar “tipunades” de l’Estat. “La tupinada la van fer ells l’1-O i el 9-N. No sé si és que es creuen que tothom actua com ells han actuat”, ha sentenciat Arrimadas en ser preguntada per aquesta proposta durant l’esmorzar informatiu organitzat per Empresaris de Catalunya.