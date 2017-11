La vista pot durar «tot el dia» i el jutge decidirà després quan emetrà sentència o si necessita citar-los a declarar de nou

Actualitzada 30/11/2017 a les 15:20

El jutge belga ha citat a declarar el president Carles Puigdemont i els quatre consellers destituïts que són amb ell a Brussel·les dilluns a partir de les 9 del matí, segons ha confirmat la fiscalia en un comunicat. La declaració «podria eventualment durar tot el dia», i es farà, per raons «d'organització pràctica», a l'edifici on hi ha la pròpia fiscalia, i no al Palau de Justícia on es va fer l'última vegada, que és just al davant. Al final de la jornada de dilluns, el jutge decidirà la data per pronunciar-se sobre l'extradició o podria demanar una nova citació per seguir amb les declaracions. En qualsevol cas, sigui quina sigui la decisió del jutge, la defensa de Puigdemont i els consellers i la fiscalia tenen opció a dos recursos.