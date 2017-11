La FaPaC aconsegueix 40.000 signatures per demanar que el 21-D sigui no laborable

La federació considera que la campanya a Change.org ha tingut un «suport massiu»

Actualitzada 30/11/2017 a les 18:03

La Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) ha portat al registre de la delegació del govern espanyol a Catalunya prop de 40.000 signatures que han recollit les dues darrers setmanes amb el lema «Per un 21-D no laborable. Garantim el dret a vot i la conciliació». La federació vol aconseguir que es reconegui com a «no laborable» la jornada electoral ja que considera que es du a terme en un context «d'anormalitat política». Per la FaPaC, s'ha aconseguit un suport «massiu» a través de la plataforma Change.org tenint en compte el poc marge de temps que han tingut i defensen que amb aquesta mesura es pot garantir el dret a vot i a la vegada, la conciliació laboral i familiar.



Per poder exposar tots els motius, la FaPaC ha demanat reunir-se amb el delegat del govern espanyol, Enric Millo,