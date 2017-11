El grup independentista potencia el seu color davant la prohibició de portar llaços grocs a les meses electorals

Actualitzada 30/11/2017 a les 15:07

La credencial d'apoderat de @cupnacional pel 1-O. Aquest 21D més grossa i més groga. pic.twitter.com/rMfP2WT4jD — Pau Juvillà (@pjuvilla) 28 de noviembre de 2017

El color groc adquireix un altre sentit per la CUP en les eleccions del proper 21-D. I és que, per les properes eleccions a Catalunya, el grup independentista explica que les credencials d'apoderats seran més grans i «més grogues». La CUP decideix potenciar aquest color, que ja és el que identifica el mateix partit, després que la Junta Electoral hagi prohibit portar llaços grocs als membres de les meses.El regidor de la Crida per Lleida-CUP Pau Juvillà ha fet una piulada a Twitter amb una imatge de les credencials d'apoderat de la CUP de l'1-O. Ho acompanya amb la frase «aquest 21D més grossa i més groga».