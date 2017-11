L'agrupació Juristes per la República reclama l'alliberament de Mundó

L’entitat que assessora el participants a l’1-O va ser presentada ahir en un acte multitudinari al Col·legi d’Advocats de Tarragona

Actualitzada 30/11/2017 a les 08:59

Més de 300 persones van ompliar ahir al vespre la sala d’actes del Col·legi d’Advocats de Tarragona en l’acte de presentació de l’associació Juristes per la República de la ciutat, en el qual es va demanar la llibertat del conseller de Justícia destituït i empresonat, Carles Mundó. El seu advocat, Andreu Van den Eynde, estava previst que hi assistís, però no ho va poder fer perquè s’havia desplaçat a Madrid per preparar les declaracions dels consellers, divendres, al Tribunal Suprem.



La parella de Mundó, Anna Marta Roca, que va assistir a l’acte, va afirmar que la citació és «una injecció de moral» davant la possibilitat que el conseller pugui tornar a casa, però va apel·lar a la prudència. En finalitzar l’acte es va desplegar un llaç groc de grans dimensions, es va entonar l’Estaca i els assistents van llençar crits de «llibertat».

L’advocat Carles Perdiguero va explicar que Juristes per la República vol reivindicar el paper d’aquest col·lectiu davant la «retallada de drets i els tics antidemocràtics» que s’estan produint. L’associació, que es va presentar ahir dimecres en societat, està oberta a tots els juristes del territori. Sense una xifra tancada, a hores d’ara, l’entitat parteix del prop d’un centenar d’advocats i procuradors que van manifestar el seu compromís amb el referèndum de l’1 d’octubre.



«Lamentem que es retorci el dret per resoldre problemes polítics, perquè entenem que el dret servei per dirimir conflictes i no per atiar-los. No volem normalitzar la deriva que estem vivint, amb la Junta Electoral dient-los les paraules que podem emprar, les pancartes que podem penjar i els llaços que podem dur a la solapa», ha etzibar Carles Perdiguero en l’inici de l’acte, arrencant l’aplaudiment dels assistents.



Querelles injustificades

Per la seva banda, Sergi Blázquez, advocat de l’entitat Drets va advertir que els espera una tasca «àrdua i àmplia» i va acusar l’estat espanyol d’utilitzar la justícia de forma interessada.



«Les querelles són injustificades, l’Audiència Nacional és manifestament incompetent per estudiar aquest cas i el conseller Carles Mundó és un pres polític per les seves idees, per la seva acció de govern i per complir el mandat de la gent», va asseverar Blázquez.

En la mateixa línia, l’advocat Agustí Carles va denunciar que l’Estat ha incomplert «tots els drets» i va criticar la rapidesa amb què s’han produït els processos penals. Sobre les declaracions judicials dels consellers previstes per divendres al Suprem, Carles va afirmar que «tenim moltes esperances que anirà bé» perquè el jutge Llarena, que ha assumit la causa de mans de l’Audiència Nacional, haurà de revisar les mesures cautelars dels consellers en presó preventiva.



Anna Marta Roca, dona de Carles Mundó, va admetre ahir que aquest nou pas de divendres és «una injecció de mural» perquè els agradaria que el conseller «tornés a casa», però va considerar que també cal ser «molt prudent».



La parella del conseller empresonat va agrair, d’altra banda, les mostres de suport i les mobilitzacions d’aquests dies i va llegir la carta que Mundó va adreçar recentment a l’emissora RAC1 des del centre penitenciari on està privat de llibertat.



L’acte va finalitzar amb la interpretació del Cant dels Ocells i, mentre es desplegava un gran llaç de color groc entre el públic que va omplir la sala d’actes, també es v a entonar l’Estaca. Els assistents, entre els quals s’hi va poder veure els caps de llista d’ERC, Junts per Catalunya i la CUP a Tarragona el 21-D, entre d’altres, van finalitzar l’homenatge a Mundó amb un clam a favor de la llibertat.