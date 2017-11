ERC farà un recompte paral·lel a totes les meses electorals el 21-D

La formació ha aconseguit sumar 6.000 apoderats als que ja tenia per «garantir» els resultats

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 12:02

Esquerra Republicana ha anunciat que a les eleccions del 21 de desembre realitzarà un recompte paral·lel dels vots que els ciutadans dipositin a les urnes. La formació ho ha anunciat aquest dijous, explicant que ha aconseguit 6.000 apoderats inscrits a la pàgina web que va activar amb aquesta intenció, apoderats.cat. Aquests apoderats se sumaran als que ja tenia el partit, al voltant de 8.000, i els permetrà fer el recompte a totes les meses electorals.



El responsable de la campanya d'ERC, Sergi Sabrià argumentava que des del partit no anaven a «renunciar cap de les garanties que depenguin de la nostra capacitat». Segons Sabrià, la preocupació que es té des d'ERC en relació a les garanties sobre el recompte és una «preocupació compartida», com quedaria demostrat per la rapidesa amb què han aconseguit inscrits al web per a fer d'apoderats el 21-D.