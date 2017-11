El PP denuncia 'El matí de Catalunya Ràdio' a la Junta Electoral

El partit argumenta que 'La portada' de Mònica Terribas del 28 de novembre de 17 és «contrària a la neutralitat informativa»

El PP ha denunciat el programa d''El Matí de Catalunya Ràdio' a la Junta Electoral Provincial de Barcelona perquè considera que l'espai de 'La Portada' del 28 de novembre -on Mònica Terribas exposa el seu punt de vista a mode d'editorial- és «contrari a la neutralitat informativa». El partit argumenta que el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) indica que les portades poden tenir un estil «personal i informal» però adverteix que no s'hi poden expressar «opinions». Cal dir que la CCMA es refereix a sumaris o portades, i aquest espai de Terribas és una editorial. En concret, la periodista deia en 'La Portada' d'aquest dimarts que hi hauria líders de partits empresonats i que d'altres «no poden posar els peus a Espanya perquè els acompanyarien».



«Una Generalitat intervinguda econòmicament des de setembre, sense autogovern des de fa un mes, i amb reforços policials que van actuar l'1-O i que vigilaran que la jornada electoral sigui, com sempre, la gran festa de la democràcia», concloïa Terribas. En la denúncia, el PP recorda que la Constitució estableix que els mitjans de comunicació socials dependents de l'Estat o de qualsevol ens públic han de respectar el «pluralisme de la societat».



Finalment, el document -que data del 29 de novembre- sol·licita que la Junta Electoral declari que el contingut de 'La Portada' de dimarts es «contrari» al que s'estableix al Règim Electoral General, i que insti la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a respectar el que s'indica a la LOREG sobre els principis d'igualtat, pluralisme, proporcionalitat i neutralitat informativa, en període electoral.