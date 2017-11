Sánchez-Camacho denunciarà davant la policia amenaces rebudes per Twitter

La secretària primera del Congrés i diputada del PP demana que no quedin «impunes» perquè «són impròpies d'una democràcia»

Actualitzada 29/11/2017 a les 10:03

La secretària primera de la Mesa del Congrés i diputada del PP, Alícia Sánchez-Camacho, ha anunciat que denunciarà en les properes hores davant la policia les amenaces que ha rebut a través de les xarxes socials. Sánchez-Camacho ha demanat que les amenaces "no quedin impunes" perquè considera que són actituds que "no són pròpies d'un estat de dret i una democràcia" i, per tant, confia que la justícia "actuarà". "És trist lamentar amenaces de supremacistes que em diuen que no sóc catalana i les referides a 'la Manada'", ha comentat des dels passadissos del Congrés. La diputada ha penjat al seu compte de Twitter la intervenció que va fer dimarts al Congrés sobre la situació de la justícia i l'aplicació del 155 (arran d'una moció presentada pel PDeCAT que demanava la derogació de les mesures del 155). Sánchez-Camacho ha rebut comentaris que li desitjaven, per exemple, que el grup de 'la Manada' –jutjat per una violació múltiple als San Fermines- se l'hauria d'haver trobat a ella.