Sáenz de Santamaría diu que «dialogaran i pactaran» amb el nou Govern sorgit del 21-D «sempre que se sotmeti a la llei»

La vicepresidenta apunta que si tenen un interlocutor «dins la llei» faran «tot el possible» per recuperar el clima social i econòmic

Actualitzada 29/11/2017 a les 09:22

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que «dialogaran i pactaran» amb el nou Govern sorgit de les eleccions del 21-D sempre que aquest «se sotmeti a la llei». «Que ningú tingui el més mínim dubte que si tenim un interlocutor dins la llei farem tot el possible per recuperar un bon clima social i la millora de l'economia», ha manifestat la vicepresidenta durant la sessió de control. El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, li ha preguntat si pensa obrir una negociació bilateral amb el nou Govern i ha acusat el PP de «no fer cap proposta per a Catalunya». «No han solucionat res, ho han empitjorat, s'alimenten de la confrontació amb l'independentisme per no parlar dels seus fracassos», ha declarat. Al seu torn, Sáenz de Santamaría ha acusat Domènech de «venir a fer campanya» i ha dit que el seu programa electoral s'acosta «cada vegada més» a les tesis independentistes. «El seu programa electoral s'assembla a l'escrit de defensa dels consellers presentat al Suprem, només li falta acceptar el 155 per ser com ells», li ha respost la vicepresidenta.



La número 2 de l'executiu de Rajoy i el portaveu i candidat dels comuns el 21-D han protagonitzat un intercanvi de retrets amb un fons electoralista. Domènech ha preguntat a la vicepresidenta si pensava obrir negociacions bilaterals amb el nou Govern sorgit del 21-D. Sáenz de Santamaría ha assegurat que la prioritat del nou Govern ha de ser «restablir la confiança a Catalunya i per a Catalunya» però també ha afegit que «no hi ha d'haver cap dubte» que si el nou interlocutor «està dins la llei» el govern espanyol «farà tot el possible per recuperar el clima social i l'economia».



La resposta, però, no ha satisfet Domènech que ha criticat «l'immobilisme» del PP en els darrers anys en la qüestió catalana. «Han usat la força perquè durant anys no han usat la política, només han imposat però no han solucionat res», ha manifestat Domènech, que retreu al PP que des del 2011 no s'ha reunit la comissió bilateral Estat-Catalunya.



Al seu torn, la vicepresidenta l'ha acusat de fer electoralisme. «Veig que ve vostè aquí a fer campanya per l'independentisme, que és el que fa cada dimecres», li ha retret. A més, Saénz de Santamaría acusa els comuns d'insistir amb la convocatòria d'un referèndum que, per al govern espanyol, seria «tornar a la casella de sortida».



A la sessió de control no hi ha participat el president Mariano Rajoy, de viatge oficial a Costa de Marfil.