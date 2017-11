Maíllo: «El PP és qui ha frustrat els plans independentistes»

El coordinador general del PP ha definit, aquest dimecres a Tarragona, el seu partit com el que «va rescatar Espanya de la crisi»

EFE

Actualitzada 29/11/2017 a les 18:29

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha defensat aquest dimecres en un acte de precampanya a Tarragona que la seva formació «ha frustrat els plans independentistes» i que aquest és «un dels grans valors que té».



Maíllo ha definit el seu partit com el que «va rescatar Espanya de la crisi» i també el que «ha frustrat els plans independentistes».



El PP, ha afirmat, és el «partit que ha cessat el Govern (de la Generalitat) que ha incomplert les lleis i ha aconseguit l'acord de la resta de partits per complir democràticament amb el 155».



«Som un partit de govern que sap estar a les dures i a les madures», ha sostingut el dirigent del PP abans d'afegir que, davant «alguns que gategen», el seu partit ha donat «el pas per les llibertats».



Maíllo ha insistit que el PP és «el partit que ha rescatat Espanya de la crisi» i, amb aquest bagatge, també «rescatarà Catalunya».



Malgrat que la campanya és «molt intensa i diferent» perquè, ha dit, «va ser Rajoy qui va convocar aquestes eleccions, ja que els independentistes no s'han atrevit», el repte és que el 21-D torni la «normalitat».



La campanya és atípica també per la concurrència de candidats empresonats, però, ha recalcat Maíllo, «no per les seves idees, sinó perquè han pres decisions errònies i il·legals segons els jutges».



Martínez-Maíllo ha ironitzat amb el fet que «fins i tot des de la presó es mostren entusiastes i abracen el 155» i, al final, «diran, amb aquesta barroera manipulació, que el 155 va ser idea dels independentistes per sortir d'un mal pas».



No obstant això, ha afegit, el que seria «important» en «aquest país, en el qual hi ha llibertat per pensar i opinar» és que els independentistes diguessin «amb claredat que estan disposats a acceptar les lleis, la Constitució i les resolucions judicials», unes premisses que són «evidents», però que als independentistes els semblen «exòtiques», ha conclòs el dirigent Popular.