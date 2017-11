Albiol: «Per molt que es baixin els pantalons per sortir de la presó, no els ho perdonarem»

El candidat del PPC defensa que els consellers empresonats han de pagar «políticament i als jutjats» el mal que han fet

Actualitzada 29/11/2017 a les 15:07

El candidat del PPC, Xavier García Albiol, ha avisat que per molt que ara els consellers empresonats es «baixin els pantalons» per sortir de la presó, hauran de pagar «políticament i als jutjats el dany que han fet a la població de Catalunya». «No els ho perdonarem. No acceptem les seves excuses», ha dit des del barri de Llefià de Badalona, després de visitar un mercat. Albiol ha manifestat el seu «orgull» pel fet que l'article 155 estigui provocant una «renuncia dels ideals» per part dels independentistes però ha afegit que li produeix «vergonya» que ara diguin que la independència era «broma» i «no tenia valor». Albiol ha demanat el vot el 21-D per avalar el 155 i enviar Carles Puigdemont i Oriol Junqueras «al baül dels records i tirar-lo al mar perquè no tornin a fer mal».



Albiol ha defensat que l'aplicació del 155 està portant els independentistes a abaixar-se els pantalons per sortir de la presó, en referència al fet que hagin assumit la intervenció de l'autonomia. «Com a català i espanyol, no acceptem les seves excuses, han de pagar políticament i als jutjats el dany que han fet a la població de Catalunya, per molt que es baixin els pantalons com estan fent per sortir de la presó. No els ho perdonarem», ha afegit.



En aquest sentit, ha apel·lat al vot per avalar l'article 155 en contraposició a Puigdemont que demana que es vagi a votar a les eleccions per castigar l'aplicació d'aquest article de la Constitució.



A preguntes dels periodistes, ha demanat a PSC i Cs que «no es barallin per les cadires» quan encara no s'han celebrat les eleccions i ha retret a Albert Rivera que hagi plantejat, segons Albiol, un acord amb Podem. Així mateix, ha presentat el PP com el partit de la centralitat i que garanteix que ni PSC ni Cs cometin «cap tipus d'excés».



Respecte a les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha alertat que si guanya el bloc del 155 arrasaran amb tot, Albiol li ha replicat que «arrasarà amb tot allò que han fet malament els últims dos anys» i ha citat la divisió social i «les polítiques que han provocat la marxa d'empreses». «Clar que arrasarem i treballarem perquè els catalans que no són independentistes siguin veïns de primera i que no siguin considerats veïns de segona», ha conclòs.



Albiol també s'ha dirigit directament al candidat del PSC, Miquel Iceta, per demanar-li que per coherència trenqui els acords municipals amb partits independentistes. D'aquesta manera, segons Albiol, les seves paraules prometent que no farà president de la Generalitat un independentista «tindrien més lògica» i demostraria que són «sinceres».