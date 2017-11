Rivera i Sánchez, els líders polítics espanyols que més trepitjaran Catalunya durant la campanya del 21D

Sánchez i probablement Iglesias participaran en mítings a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 28/11/2017 a les 17:29

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president de Cs, Albert Rivera, són els líders polítics espanyols que més trepitjaran Catalunya durant la campanya electoral que començarà dilluns 4 de desembre a la nit, segons fonts consultades per l'ACN.



Rivera té previst participar en set mítings repartits per tot el territori, inclosos l'acte d'inici i final de la campanya. Sánchez ha planificat assistir en sis actes polítics de la candidatura encapçalada per Miquel Iceta a Tarragona, Mataró, Lleida, Girona i Barcelona, on es farà l'acte central. El president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, preveu desplaçar-se a Catalunya, com a mínim, el 8 i el 17 de desembre i no podrà ser-hi per donar el tret de sortida per motius d'agenda. I el líder de Podem, Pablo Iglesias, també té previst fer-ho en l'acte central, a Barcelona, i probablement en un míting a la demarcació de Tarragona. Tots ells també han estat presents en actes polítics durant la precampanya.



Albert Rivera, que ha estat candidat a la presidència de la Generalitat en tres ocasions, participarà activament en la campanya d'Inés Arrimadas. Segons fonts del partit, té planificat participar en set actes públics al llarg de la campanya que es faran repartits per les quatre províncies catalanes.



La presència de Sánchez es concentrarà en els dos caps de setmana de campanya, amb actes a Tarragona, Mataró, Lleida, Girona i Barcelona, on es farà l'acte central el 12 de desembre. L'exministre Josep Borrell tindrà agenda pròpia a Catalunya al marge de la d'Iceta entre el 15 i el 19 de desembre.



Per la seva banda, Rajoy serà a Catalunya aquest dissabte a Mataró i estrictament en període de campanya electoral tornarà en dues ocasions més. Concretament el 8 i el 17 de desembre. El president espanyol no obrirà la campanya encapçalada per Xavier García Albiol per motius d'agenda.



Iglesias té aquesta vegada menys presència a la campanya catalana en comparació amb la darrera de fa dos anys. Hi participarà en l'acte central, dissabte 16 de desembre a Barcelona, i probablement en un acte a la demarcació de Tarragona. En precampanya, aquest diumenge serà a Sant Adrià del Besòs on els comuns celebren la convenció programàtica de cara el 21-D.