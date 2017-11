'Puigdemont, el nostre president', el lema de campanya de Junts per Catalunya per donar veu al «crit del carrer»

Artadi i Piqué desconeixien la similitud dels cartells amb els de Catalunya en Comú-Podem: «Ni ho sabíem»

Actualitzada 28/11/2017 a les 13:50

'Puigdemont, el nostre president' és el lema de campanya escollit per la candidatura de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D. «Es tracta del crit del carrer i és el nostre president, no el que ens volen imposar via 155 a través d'unes eleccions», ha assenyalat la directora de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi. «Aquests comicis van de Puigdemont versus Rajoy. De democràcia versus 155», ha volgut deixar clar Artadi, que ha reconegut que es tractarà d'una campanya «atípica i difícil» amb diversos membres de la seva candidatura a la presó o a Brussel·les. «No podem competir en igualtat de condicions però traurem partit de la tecnologia sempre que puguem a través de vídeos, paraules o connexions en directe», ha avançat el responsable d'imatge i creativitat de la campanya, Ramon Maria Piqué, que s'ha mostrat sorprès davant la pregunta sobre la similitud dels tres cartells electorals de Junts per Catalunya amb els de Catalunya en Comú-Podem: «Ni ho sabíem».