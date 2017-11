L'Audiència Nacional estudiarà dilluns els recursos de Junqueres i els consellers destituïts

De moment, les defenses no han desistit i els recursos es continuen tramitant

Actualitzada 28/11/2017 a les 13:14

La secció segona de Sala Penal de l'Audiència Nacional estudiarà dilluns els recursos d'apel·lació presentats per les defenses del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, i els consellers destituïts que estan empresonats des del 2 de novembre per decisió de la magistrada Carmen Lamela. Fonts jurídiques confirmen que la sala preveu deliberar dilluns sobre els recursos ja que, fins al moment, les defenses no han desistit i, per tant, és l'Audiència Nacional qui els ha de resoldre. Ara bé, aquest calendari es podria alterar si abans de dilluns els advocats demanen a l'Audiència Nacional que no es pronunciï i envien els recursos al Suprem per tal que sigui aquest el tribunal que decideixi si Junqueras i els exconsellers han de mantenir-se en presó preventiva i poden sortir en llibertat. El passat divendres, el jutge del Suprem Pablo Llarena va decidir acumular la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació contra el Govern amb la que ja instruïa pels mateixos delictes contra Forcadell i membres sobiranistes de la Mesa. En el cas de la Mesa, Llarena va optar per deixar tots els investigats en llibertat sota fiança (a excepció de Joan Josep Nuet, que no va haver de satisfer cap pagament).



Paral·lelament, els advocats de Junqueras i els consellers destituïts demanaran en les properes hores (de fet, el lletrat d'ERC ja ho ha fet) que tots tornin a declarar davant de Llarena per poder sortir en llibertat.



Argumentar que accepten el 155, que aposten per vies democràtiques, de diàleg i pacífiques per aconseguir els seus objectiu polítics, i que no hi ha ni risc de fuga ni de reiteració delictiva.



Ho fan per aconseguir que Llarena aixequi la mesura cautelar de la presó indefinida i els deixi en llibertat. Molts d'ells són candidats el 21-D, un argument que també esgrimeixen les defensen per assegurar que no existeix risc de fugida.