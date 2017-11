Ensenyament convoca oposicions per cobrir 2.000 places de docents d'infantil, primària i secundària

Ho ha anunciat aquest dimarts el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín

El Departament d’Ensenyament ha convocat oposicions per cobrir 2.000 places de docents d'educació infantil, primària i secundària, segons ha anunciat aquest dimarts el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín. Es tracta, segons ha dit el secretari d'Estat, de les places incloses en l'oferta parcial d'ocupació pública per aquest 2017, entre les quals figuren 1.602 places per a l'educació secundària -223 de Matemàtiques, 201 d'Anglès, 171 de Llengua Espanyola i Literatura, 163 de Geografia i Història, 136 de Llengua Catalana, 121 de Biologia i Geologia, 111 de Física i Química i 107 d'Orientació Educativa-; 373 per a infantil i primària -205 d'Anglès, 110 de Música i 58 d'Audició i Llenguatge- i, la resta, destinades a Escoles Oficials d'Idiomes (14) i d'Arts Plàstiques i Disseny (11).



El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha recordat que aquestes places formen part de les anunciades a finals de l'any passat, de manera que les proves s'iniciaran a l'abril del 2018 i les sol·licituds s'han de presentar de l'1 al 20 de desembre, segons ha detallat Marín.