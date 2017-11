Puigdemont no descarta la via unilateral mentre l'Estat no ho faci: «O és que el 155 ha estat dialogat?»

Demana a tots els candidats un compromís per permetre la seva investidura si té majoria el 21-D

Actualitzada 27/11/2017 a les 09:37

El president Carles Puigdemont no ha descartat la via unilateral mentre l'Estat no ho faci. «O és que el 155 ha estat dialogat? Tenim un Estat que ens aplica amb tota la contundència i tota la il·legalitat la seva unilateralitat, perquè el 155 és un acte unilateral oi? I nosaltres hem de dir no, democràticament renunciem a una via democràtica. No hem de renunciar a res, a priori», ha argumentat en una entrevista a 'El Nacional', tot i que ha insistit que ell sempre ha prioritzat la via del diàleg bilateral i continuarà fent-ho. Puigdemont també ha demanat a tots els candidats un compromís per permetre la seva investidura si té majoria el 21-D. Així mateix, ha volgut negar que els consellers estiguin acatant el 155, al marge d'una «comprensible estratègia de defensa».



Segons Puigdemont, Catalunya té al davant un Estat «que actua unilateralment», i només si hi renuncia es pot parlar «en altres termes». «Hem d'anar amb el lliri a la mà gaire temps més o no?», ha preguntat.



En preguntar-li per la possibilitat que després del 21-D hi hagi un govern legítim i un altre d'executiu, ha apuntat que poden haver-hi «moltes fórmules que permetin fer compatible el que és indiscutible per part d'una majoria, que és quin és el govern legítim de Catalunya». En tot cas, ha demanat un «compromís explícit» per part de tots els candidats perquè una persona que és a fora, com ell, pugui prendre possessió del càrrec de president si té la majoria per fer-ho. «Perquè seria una manera de respectar els resultats», ha aclarit. S'ha adreçat al PSC, al PPC i a Cs, a qui ha preguntat si respectaran les garanties dels diputats que «volen investir una persona que ha de viure fora perquè si entra és detinguda».



També ha aprofitat per negar que els consellers a la presó estiguin acatant el 155, i ha demanat no «confondre el que és una legítima i comprensible estratègia de defensa amb el que són els compromisos i les decisions polítiques». Dir això, ha continuat, és una «ofensa a la seva situació personal». «Acatar el 155 no li ha passat pel cap a ningú en els termes que aquesta coalició voldria que passés. Voldrien presentar la gent que està a la presó com una gent que renuncia... Això és mentida i tremendament injust amb la seva situació personal», s'ha queixat.



Puigdemont ha tornat a demanar a la ciutadania que el 21-D surti a «defensar la República peti qui peti a l'Estat», i ha advertit que la gent que no voti les opcions clarament sobiranistes «estarà votant» per l'Espanya que s'ha vist les últimes setmanes, perquè «el dia 21 ja no existirà la tercera via».



En aquest sentit, ha qualificat de «disgust personal i d'imatge de la vella política» veure com l'exconseller Santi Vila va saludar dijous passat Mariano Rajoy a Barcelona. Pel que fa a Miquel Iceta, ha opinat que «hauria de fer un bon servei i plegar si la seva coalició surt derrotada». «Ja li toca, no es pot anar sempre contra els interessos del poble de Catalunya», ha etzibat, fent referència també a l'Estat i ara al 155.



Sobre les suposades amenaces de violència de l'Estat, Puigdemont no ha volgut donar-hi més voltes però s'ha preguntat què feien Enric Millo o el ministre Zoido quan a ell el seguia un helicòpter. «És un exercici de respecte o una amenaça clara? Quan es truca a la meva família i s'amenaça amb matar tots els Puigdemont i no es deté ningú això què és?», ha preguntat.