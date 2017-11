Operació antijihadista dels Mossos a Sant Pere de Ribes

Diverses unitats del cos estan fent entrades a domicilis i es preveuen detencions

Actualitzada 27/11/2017 a les 07:55

Els Mossos d'Esquadra estan portant a terme aquest dilluns, 27 de novembre, una operació a Sant Pere de Ribes relacionada amb el terrorisme jihadista, segons ha informat el cos a través de Twitter. Diverses unitats del cos estan portant a terme entrades a domicilis i es preveu que hi hagi detencions al llarg del matí. Amb aquesta operació, la policia catalana culmina una investigació de fa mesos en la qual es van detectar alguns administradors de perfils que, de forma coordinada, enaltien i justificaven accions i grups terroristes, i també incitaven a cometre accions de terrorisme.



L'operació ha començat cap a les 4 de la matinada i hi participen diverses unitats del cos, com ara la brigada mòbil, els Tedax, la unitat canina o el grup especial d'intervenció.