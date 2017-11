Consells per aprofitar les ofertes del Cyber Monday amb seguretat

Els Mossos d'Esquadra han publicat un vídeo amb recomanacions per evitar ser víctimes del 'phishing'

Actualitzada 27/11/2017 a les 13:21

Després de la jornada del Black Friday del passat divendres i que alguns comerços han allargat tot el cap de setmana, aquest dilluns 28 de novembre arriba el Cyber Monday. Es tracta d'un dia en el qual diverses marques de productes diversos ofereixen descomptes i ofertes només per la compra d'articles a través de les seves pàgines web.Per tal d'aprofitar les ofertes amb seguretat, els Mossos d'Esquadra han publicat un vídeo amb una sèrie de consells per evitar el phishing, frau amb el qual es demanen dades sobre les targetes de crèdit, claus bancàries, o altres tipus d'informació a través de correus o missatgeria instantània.En primer lloc, la Policia Autonòmica aconsella accedir sempre a les pàgines web que coneixem, cosa que ens permet certificar que la compra que estem efectuant és totalment segura. Per altra banda, els Mossos recomanen no seguir mai enllaços de correus electrònics ni obrir documents annexats, sobretot de remitents desconeguts, ja que podríem ser objecte d’una estafa. Com a última recomanació, es demana als usuaris que es cerciorin que l’adreça web on està introduint les dades es correspon realment a la pàgina web en la qual vol comprar el producte desitjat.Seguint fil per randa tots aquests consells, els usuaris poden gaudir aquest dilluns d’una nova jornada de Cyber Monday amb totes les seves ofertes de forma totalment segura.