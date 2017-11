Puigdemont reconeix que «segurament» no podria tornar a Catalunya per ser investit

D’altra banda, l’expresident de la Generalitat ha defensat que els catalans han de votar si volen formar part de la Unió Europea en cas d’independència

Actualitzada 26/11/2017 a les 19:09

Carles Puigdemont va reconèixer dissabte que «segurament» no podria tornar a Catalunya per ser investit president de la Generalitat després del 21 de desembre si així ho decideixen majoritàriament els catalans. «Ser president requereix que vagi al debat d’investidura. Si el poble de Catalunya vota majoritàriament perquè sigui president i hi ha una majoria al Parlament que vol que sigui president el normal és que jo anés a la sessió d’investidura. Jo hi vull anar, però segurament no hi podré anar», va apuntar en una entrevista al programa FACS de TV3. Puigdemont va afegir que sí que podria recollir l’acta de diputat i fer de parlamentari des de Brussel·les. En preguntar-li si acata el 155, va opinar que «la manera més directa de no acatar-lo és derrotar-lo a les urnes». Sobre les suposades amenaces de violència per part del govern espanyol, va insistir que no ha escoltat ningú de l’Estat dir que «està disposat a renunciar-hi». Al seu parer, «de miracle» no va haver morts l’1-O.



Puigdemont va constatar que les properes eleccions no es donaran en unes condicions de normalitat, perquè hi ha persones a la presó, milers de policies a Catalunya, el 155 en marxa i molts candidats que no poden fer campanya en igualtat de condicions.



En aquest escenari va remarcar que ell podrà assumir l’acta de diputat perquè això no requereix que es desplaci a Catalunya, però va reconèixer que no passa el mateix en cas que els catalans vulguin majoritàriament que sigui investit president i tingui una majoria al Parlament per ser-ho, perquè seria detingut immediatament. «M’agradaria no anar a fer la sessió d’investidura només, sinó a fer campanya. Exigeixo a l’Estat que em permeti fer campanya a Catalunya», es va queixar.



En tot cas, Puigdemont va insistir que ara mateix ell és el president de la Generalitat, i va remarcar que la «manera més directa de no acatar el 155 és derrotar-lo a les urnes». «Li hem de dir a Espanya i al món que el senyor Rajoy i el clan del 155 perden», va apuntar.



D’altra banda, Puigdemont va defensar que els catalans han de votar si volen formar part de la Unió Europea. En una entrevista al canal israelià 1 Kan recollida pel diari La Vanguardia, va assegurar: «Els espanyols i els europeus no paren de dir que quedarem fora de la UE, però qui ha de prendre aquesta decisió son els ciutadans de Catalunya, com l’haurien de prendre lliurement els altres ciutadans d’Europa. Vostès volen pertànyer o no a aquesta Unió Europea? I en quines condicions? Veurem què diu el poble de Catalunya». En l’entrevista, Puigdemont qualificar la UE de «club de països decadents i obsolescents, en el qual manen uns quants, a més molt lligats a interessos econòmics cada vegada més discutibles» i «on hi ha diverses vares de mesurar». «Potser no hi ha gaire gent que vulgui formar part d’aquesta UE, la de Juncker i Tajani, i que és tan insensible a l’atropellament dels drets humans, dels drets democràtics d’una part del territori, només perquè una dreta postfranquista tingui interès que així sigui», va dir l’expresident.