L'aerolínia justifica que les van fer fora per la seva «reiterada desconsideració envers la tripulació del vol»

Actualitzada 25/11/2017 a les 13:43

L'aerolínia Vueling no retornarà els diners del bitllet a dues passatgeres que van ser expulsades d'un vol que operava la ruta Barcelona -Maó (Menorca) el passat 11 de novembre. Les afectades asseguren que les van fer fora per parlar en català, però l'aerolínia argumenta que «l'única raó» per la qual «el comandant es va veure forçat a denegar el seu embarcament» va ser «l’actitud de les passatgeres i la seva reiterada desconsideració envers la tripulació del vol», que va acabar sortint amb 45 minuts de retard. Així ho exposa l'aerolínia en sengles cartes enviades als governs català i balear com a resposta a les explicacions que els dos executius van demanar per l'episodi.



Segons va publicar Vilaweb, una hostessa va demanar a una de les dones, Margarita Camps, que deixés una làmina en un compartiment i aquesta darrera li va respondre que ho faria al final per evitar que les maletes d'altres viatgers li aixafessin. Tot seguit, la tripulant li va etzibar «Vostè m’ha de contestar en castellà, o és que no el parla?», segons la versió de la dona recollida per Vilaweb. Una altra passatgera que ho va sentir va defensar Camps assenyalant que se li havia faltat el respecte i que l'obligació de la tripulant d'un vol entre Barcelona i Maó era conèixer la llengua catalana. Instants després, una altra hostessa els va indicar que el capità volia parlar amb elles i van ser expulsades de l'aparell.



Per la seva part, Vueling exposa en la seva carta que «cap membre de la tripulació va prendre cap decisió per raons de llengua», sinó que «el comandant es va veure forçat a adoptar la decisió de no admetre les passatgeres després de més de mitja hora d’intentar reconduir la situació».