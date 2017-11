Rivera obre «la porta» de Cs a tots els socialistes farts de nacionalisme

«Aquesta és la seva casa», els diu

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha obert «la porta» del seu partit als votants socialistes que «no volen més nacionalisme» sinó més igualtat a Catalunya i estan «farts» del soberanisme.



«Què no es conformin! Els obro les portes. Aquesta és la seva casa», ha subratllat Rivera defensant que Ciutadans és «el vot útil» i l'únic «segur» per guanyar a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont el 21D.



Rivera s'ha dirigit als electors socialistes davant el Consell General de Ciutadans, que se celebra en un hotel madrileny i que avui aprovarà el programa electoral per a les eleccions catalanes.



Un programa centrat a passar pàgina al «procés» i les mesures del qual es faran públiques matí o el dilluns, han assenyalat fonts de la formació taronja.