Puigdemont i els candidats de Junts per Catalunya presenten oficialment la llista a Bruges

El 21-D serà una tria entre «Rajoy o Puigdemont, llibertat o 155», assegura el portaveu de la campanya, Eduard Pujol

Actualitzada 25/11/2017 a les 17:42

El president Carles Puigdemont i una norantena de membres de la llista de Junts per Catalunya pel 21-D han fet «pinya» contra el 155 aquest dissabte durant un passeig per Bruges, a Bèlgica, on han presentat oficialment la seva candidatura. «El fet de trobar-nos tots ha estat una explosió de fraternitat», ha assegurat en declaracions a l'ACN el portaveu de campanya de Junts per Catalunya, l'exdirector de RAC1, Eduard Pujol. «És una explosió, de fer pinya, de tenir clar que aquest és el camí, i no n'hi ha d'altres: el 21-D és Rajoy o Puigdemont, és llibertat o el 155», ha assegurat. «Ha estat un dia important, ens hem pogut reunir per presentar la candidatura», ha afegit l'alcaldessa de Girona i també membre de la llista, Marta Madrenas. Amb tot, Madrenas ha descrit com «impresentable» que l'acte s'hagi hagut de fer a Bèlgica perquè és la constatació que «la meitat del govern està exiliat i l'altra meitat és a la presó».



Puigdemont, acompanyat dels 90 candidats que han viatjat fins a Bèlgica, entre ells independents com la dibuixant Pilarín Bayés, el sociòleg Salvador Cardús, el periodista Francesc de Dalmases o l'entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés, ha visitat la ciutat de Bruges, un dels llocs més turístics de Flandes. Sota una forta expectació mediàtica, els candidats s'han fotografiat en alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat, d'on provindran algunes de les imatges oficials de la campanya.



«És important que Europa vegi el que passa», ha dit Madrenas, que considera que aquest dissabte s'ha iniciat «el camí per fer efectiu que el president legítim torni a ser confirmat com a president legítim». «Tenim un compromís amb la dignitat del país, amb la democràcia, amb les llibertats, amb restituir el govern a casa, el president a casa, que el parlament funcioni. Tenim un compromís amb conceptes bàsics i elementals», ha afegit Pujol.