El Ministeri de l’Interior crea una pestanya arran de la situació catalana

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 12:52

El Ministeri de l’Interior ha inclòs una novetat dins la secció dedicada als delictes d’odi a la seva pàgina web. A l’apartat on s’explica en què consisteix aquest delicte s’ha afegit una pestanya exclusivament per a denunciar-lo arrel de la situació política que es viu a Catalunya. En clicar al botó anomenat «Situación en Cataluña: protección de víctimas» es condueix a l’usuari a una pàgina on hi ha un número de telèfon i un correu al qual dirigir les denúncies per delictes d’odi a Catalunya. Aquests contactes corresponen al que el mateix Ministeri anomena «Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio para la situación en Cataluña».