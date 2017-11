Núria Marín afirma que Puigdemont tenia totes les garanties que no s'aplicaria el 155 si convocava eleccions

L'alcaldessa de l'Hospitalet assegura que el president «no s'està dient tota la veritat» al voltant d'aquesta qüestió

Actualitzada 24/11/2017 a les 10:17

L'alcaldessa de l'Hospitalet i nou membre de l'executiva del PSOE, Núria Marín, ha afirmat que el president Carles Puigdemont tenia totes garanties que no s'aplicaria l'article 155 si convocava eleccions i renunciava a la DUI. En declaracions a 'Els Matins de Catalunya Ràdio', Marín ha assegurat que tant ella com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, entre d'altres, van treballar intensament per aconseguir aquestes garanties que «estaven sobre la taula» dies abans que Puigdemont descartés els comicis i ha acusat el president de «no estar dient tota la veritat» al voltant de la qüestió. Sobre les raons del president per recular tot i disposar de les garanties que exigia, Marín ha recordat que «van passar moltes coses» que Puigdemont algun dia haurà d'explicar.