El delegat del govern espanyol a Catalunya veu com una «broma» que Puigdemont ofereixi dialogar amb Rajoy a Brussel·les

Actualitzada 24/11/2017 a les 16:39

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha desmentit que hi hagués un acord que garantís que no s'aplicaria l'article 155 de la Constitució espanyola si el president Carles Puigdemont convocava eleccions i ha afirmat que l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, «no té la informació completa». Millo ha contestat així Marín, que aquest divendres ha afirmat que Puigdemont tenia totes les garanties que no s'aplicaria el 155 si es convocaven comicis i renunciava a la DUI. El delegat ha explicat que quan Puigdemont va anunciar una roda de premsa per inicialment convocar eleccions «segons el seu entorn», la proposta del govern espanyol d'aplicar el 155 «havia estat tramitada» al Senat i ha dit desconèixer fins a quin punt una convocatòria d'eleccions hagués modificat el dictamen final. D'altra banda, ha titllat de «broma» que Puigdemont hagi ofert dialogar amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a Brussel·les.