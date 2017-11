Afers interns dels Mossos interroga el sergent que ha acompanyat Puigdemont a Brussel·les

Les preguntes s'haurien centrat en l'actuació per ajudar el president a viatjar a la capital belga, segons publica 'La Vanguàrdia'

Actualitzada 24/11/2017 a les 11:52

La Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra va interrogar aquest dijous el sergent que ha acompanyat aquestes últimes setmanes el president Carles Puigdemont a Brussel·les, segons publica aquest divendres La Vanguàrdia i ha confirmat l'ACN. L'interrogatori d'Afers Interns s'hauria centrat en l'actuació del sergent per ajudar a marxar Puigdemont fins a Marsella –des d'allà va volar a la capital belga– el cap de setmana del 28 i 29 d'octubre i les possibles irregularitats per haver contribuït a burlar-se dels escortes oficials traient el president destituït amagat en un cotxe, segons explica el rotatiu. A Afers Interns, no li interessaria tant l'estada del mosso a Brussel·les, on hauria acudit de manera privada després de demanar dies pendents i d'avançar-se les vacances, assenyala La Vanguàrdia. El mosso investigat és adscrit a l'àrea d'escortes, però no als grups encarregats de la seguretat de Puigdemont.



El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va confirmar fa uns dies que els Mossos d'Esquadra havien obert un expedient contra l'agent que va acompanyar Puigdemont en el viatge a Brussel·les «des del primer dia», va assenyalar. Zoido va afirmar que si el mosso va fer «alguna cosa que no havia de fer, si no ha comunicat on anava i si ha incomplert la normativa vigent, sobre ell caurà el pes de la llei, com és lògic».