Uns desconeguts entren a casa de la fiscal en cap de Barcelona i tallen la calefacció

La fiscal ha presentat una denúncia per l’entrada al seu domicili

Actualitzada 23/11/2017 a les 09:16

Uns desconeguts han entrat aquest cap de setmana a la segona residència que la fiscal en cap de Barcelona, Ana Maria Magaldi, té en un poble del Pirineu i li han tallat la calefacció i desconnectat l’antena de televisió, després de forçar el traster on es trobava la caldera de l’habitatge.



Segons han informat Efe fonts properes al cas, la fiscal ha presentat una denúncia per l’entrada al seu domicili, que està sent investigada pels Mossos d’Esquadra.



Els intrusos es van limitar a causar danys en el sistema de calefacció, el reg per aspersió i els cables de la televisió, sense emportar-se res del domicili, per la qual cosa s’investiga si l’entrada a domicili de la segona residència de Magaldi pugui estar vinculat al paper de la Fiscalia en el procés independentista, afegeixen les mateixes fonts.



Precisament, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va assegurar en el ple del Congrés que s’estan produint pintades, atemptats contra el patrimoni i fins talls de subministrament elèctric en domicilis de jutges i fiscals a Catalunya, els últims aquest cap de setmana.



En la denúncia que va presentar a la comissaria de la policia catalana, la fiscal va detallar els danys causats en l'habitació de serveis de la seva propietat, que està separada de l’habitatge, pels desconeguts que van entrar a casa seva, els quals no van fer cap de pintada ni van deixar cap nota que permetés identificar-los o esbrinar la seva motivació.



Agents de la policia científica dels Mossos d’Esquadra van inspeccionar dilluns el traster on van entrar els intrusos i van estar recollint empremtes i altres indicis que els permetin identificar-los.



En cas de confirmar-se que l’entrada a la casa de Magaldi respon a motius polítics, els intrusos podrien ser acusats d’un delicte d’incitació a l’odi, entre altres il·lícits penals.



La fiscal Ana María Malgadi compta amb escorta policial des de fa setmanes, coincidint amb les actuacions del ministeri públic contra el procés sobiranista, entre elles les querelles que han comportat l’ingrés a presó dels membres del Govern cessat i dels líders de les entitats sobiranistes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.



El mes de febrer passat, Magaldi va denunciar públicament que havia estat increpada, amb crits de «feixista» i «vés-te’n de Catalunya» per un jove que protestava a les portes del Palau de Justicia, on se celebrava el judici contra l’expresident de la Generalitat Artur Mas per la consulta del 9 N.



Precisament, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, va assegurar ahir que els jutjats catalans han rebut diverses peticions de jutges per ser traslladats d’aquesta comunitat per la «situació de tensió personal» desencadenada pel procés independentista.