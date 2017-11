Rovira aposta per un escenari de «bilateralitat, diàleg i negociació» després del 21-D

La secretària general dels republicans diu que el govern espanyol té l'«obligació» de respectar el resultat d'uns comicis «imposats» per ell

Actualitzada 23/11/2017 a les 17:32

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha apostat per un escenari de «bilateralitat, diàleg i negociació» amb el govern espanyol amb els resultats de les eleccions del 21-D. En la presentació de la candidatura ERC – Catalunya Sí, Rovira ha dit que un dels punts que s'estan negociant amb Junts per Catalunya insisteix en el respecte al resultat del 21-D i ha afegit que aquest respecte «implica l'assumpció per part del govern i de tothom de l'obertura d'una via de diàleg i negociació respecte al resultat del 21-D». Rovira ha afirmat que ells no han fet «mai» proclames a favor de la unilateralitat sinó que han volgut donar compliment al «mandat democràtic» sorgit dels comicis. D'altra banda, ha dit que l'executiu estatal té l'«obligació» d'acceptar els resultats del 21-D perquè és ell qui l'ha «imposat». «Més que mai es veurà amb l'obligació d'acceptar el resultat del joc democràtic si ens està reptant a aquest joc democràtic», ha declarat.