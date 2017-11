Mas, Ortega, Rigau i Homs fan un nou dipòsit de 145.000 euros davant el Tribunal de Comptes

L'ens fiscalitzador resoldrà la setmana vinent si dona per bons els immobles particulars presentats com a aval

Actualitzada 23/11/2017 a les 16:32

L'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i els exconsellers Irene Rigau i Francesc Homs han fet aquest dijous un nou dipòsit davant el Tribunal de Comptes. En concret, han ingressat 144.588 euros que, sumat als dipòsits anteriors, suposa una quantitat total de 2.944.588 tal i com informen fonts de l'ens fiscalitzador. El Tribunal de Comptes els reclama un total de 5,2 MEUR de fiança per l'organització de la consulta del 9-N. El termini per ingressar el total de la fiança –que es calcula en base als diners públics que el tribunal creu que es van destinar a l'organització del 9-N- acabava divendres passat. Llavors, el procurador de l'expresident va entregar un informe on es mostrava la voluntat de respondre a les responsabilitats i on s'oferia «com a últim recurs» immobles particulars de Mas, Rigau, Ortega i Homs com a aval per acabar d'arribar al total de la fiança que reclama el Tribunal de Comptes.



La setmana passada, fonts del tribunal van informar que el tribunal necessitava uns dies per analitzar la documentació dels immobles presentada, per saber en quin estat es troben. La decisió per saber si es donen per bones o no les propietats es comunicarà a principis de la setmana vinent, segons les mateixes fonts.



En cas negatiu, l'òrgan fiscalitzadors podria embargar els seus béns fins a la celebració del judici.