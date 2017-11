Jordi Sànchez assegura que quan siguin alliberats «no tot estarà resolt»

El número 2 de JxCat apunta que «el 21-D l'independentisme tornarà a demostrar la seva voluntat»

El número dos de la llista de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha avisat que quan els presos polítics siguin alliberats no s'haurà solucionat del tot la situació. En una carta que publica el Diari Ara aquest dijous a la tarda, l'expresident de l'ANC apunta: «Que ningú pensi que un cop sortim de la presó i el president Puigdemont pugui tornar dignament i sense risc de trepitjar la presó tot estarà resolt». A més, Sànchez assegura que l'independentisme tornarà a demostrar en les eleccions del 21-D la seva voluntat: «Sabem el que volem i com ho volem». «La nostra determinació i perseverança ens farà guanyadors. Totes les causes justes han vençut perquè mai han renunciat a guanyar. Nosaltres tampoc ho farem», conclou el text.



Sànchez també agraeix la mobilització de l'11 de novembre al carrer Marina, i subratlla que va ser «la millor metàfora» per desafiar l'autoritarisme que «sembla inevitable i imbatible».

«De la mateixa manera que vam convertir la foscor en una immensa catifa lluminosa de llum blanca d'esperança, serem capaços de vèncer l'autoritarisme disfressat amb pell d'ovella», sentencia a la carta. Finalment, el candidat de JxCat assevera que les aspiracions democràtiques de la majoria de la població catalana trobaran «nous camins per seguir avançant».