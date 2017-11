Rajoy confia que els catalans, el 21-D, «rectificaran» la deriva independentista

El cap de l'executiu assegura que després de les eleccions seguirà sent «president de tots» però avisa que «exigirà a tothom que respectin» la llei i la Constitució

Actualitzada 22/11/2017 a les 22:09

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres al vespre que confia «en la capacitat dels catalans per encapçalar una profunda rectificació de la deriva» de l'independentisme. En encarar el seu discurs cap a les eleccions del 21-D, Rajoy s'ha mostrat «optimista» perquè es propiciï un «retorn a la realitat i a la convivència» i perquè es «reorienti tota l'energia estèrilment malgastada a ocupar-se dels problemes quotidians de les persones». En intervenir al lliurament de les Medalles d'Honor de Foment del Treball, a Barcelona, Rajoy ha assegurat que més enllà del que diguin les urnes el 21-D seguirà sent «president de tots». «I amb tots parlaré, però exigiré a tots que respectin el marc que la Constitució i la llei ens imposen a tots», ha assegurat. En una crida a la confiança -també per reiterar que els empresaris no traslladin més empreses fora de Catalunya- Rajoy ha assegurat, de fet, que «l'empenta dels empresaris serà determinant».