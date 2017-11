Carles Puigdemont no acata el 155 i renuncia al sou d'expresident

El ministre Cristobal Montoro l'havia requerit a acceptar que havia estat cessat si volia cobrar

Carles Puigdemont ha anunciat que renuncia a la pensió que correspon als expresidents de la Generalitat. Aquesta és la resposta al requeriment que li va fer del ministre Montoro, que li havia donat deu dies per acollir-se a la condició d'expresident i, d'aquesta manera, cobrar la pensió corresponent al 80% del seu sou durant quatre anys.



Amb l'emplaçament del Ministre d'Hisenda, si Puigdemont acceptava la pensió, implícitament acatava el seu cessament i per tant l'aplicació de l'article 155.



Puigdemont, però, ha renunciat a la pensió com a exmembre del govern i cobrarà només el sou de diputat fins que es constitueixi el nou Parlament. És el mateix que faran els consellers cessats Josep Rull i Jordi Turull.



La resta de consellers i el vicepresident Junqueras sí que s'han acollit a cobrar la pensió que els pertoca per haver estat membres del govern.