Puigdemont va avisar als diputats de Junts pel Sí el dia abans de la DUI que hi podia «haver morts al carrer»

El president Carles Puigdemont va avisar als diputats de Junts pel Sí el passat 26 d'octubre que l'Estat preparava una dura resposta «amb morts» i violència al carrer si el Parlament declarava la DUI i els va anunciar que convocaria eleccions, segons informa aquest dimarts Nació Digital citant fonts dels diputats de la coalició. «No estic disposat a ser el president que porta morts i sang als carrers, vam dir que no passaríem aquesta línia, vam dir que amb perseverança ho faríem» va dir Puigdemont en una trobada a l'Auditori del Palau de la Generalitat i hores abans de la convocatòria d'una roda de premsa que havia d'anunciar la dissolució el Parlament i la convocatòria dels comicis. Finalment, però, Puigdemont va descartar aquesta opció en no tenir garanties del govern espanyol per fer virar la situació.D'aquesta manera, l'advertència de Puigdemont van en la mateixa línia de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que divendres passat va assegurar que el govern espanyol va amenaçar amb un escenari de «violència extrema» i «morts als carrers», en una entrevista a RAC1. Segons Rovira, l’executiu espanyol de Mariano Rajoy va «fer arribar per moltes fonts molt fiables» a la Generalitat i a Europa les seves intencions, així com el possible desplegament de l'exèrcit, i que això va ser el que va provocar la «reflexió» del president Carles Puigdemont i la resta dels consellers ara destituïts.El president va traslladar als diputats que l'Estat provocaria escenaris de violència i tumults per després culpabilitzar la CUP i organitzacions afins, segons detalla Nació Digital, que afegeix que el president estava disposat que el titllessin de «covard» per desistir a última hora però que no podia carregar amb consciència que el responsabilitzessin per possibles víctimes al carrer.El dia abans d'aquesta reunió al Palau de la Generalitat, convocada amb urgència a primera hora del matí del dia 26 d'octubre pel president de Junts Pel Sí, Lluís Corominas, els diputats de Junts pel Sí s'havien reunit al Parlament per fixar la posició del grup sobre els efectes dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i es va acordar tirar endavant amb la declaració d'independència, sempre i quan no hi hagués violència al carrer o hi hagués el temor que es prenguessin totes les institucions d'autogovern de cop.L'exdiputada de Junts pel Sí Magda Casamitjana ha confirmat amb dos tuits que el president Carles Puigdemont va advertir «unes quantes vegades» en una reunió amb els diputats del grup sobre les amenaces de l'Estat amb violència als carrers si es declarava la independència. «Certifico el que s'explica sobre les amenaces de l'Estat. El President ho va dir unes quantes vegades aquell dijous al matí. Res no el podia aturar però la vida de les persones era una ratlla vermella que mai travessaríem cap dels que hi érem», explica Casamitjana en resposta a un tuit de Nació Digital. Posteriorment, replicant un tuitaire que li demana que identifiqui les fonts, l'exdiputada assegura que els ho va dir el president i que no van «dubtar» de la paraula de Puigdemont. «No dubto ara tampoc», finalitza.